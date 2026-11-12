Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 4 parça esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 4 parça esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

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Bilecik\'te uyuşturucu operasyonunda 4 parça esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı
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Bilecik'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında 4 parça halinde muhtelif miktarda esrar ele geçirildi. Operasyonda 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 1 şüpheli yakalandı, işlemler sürüyor.

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, 4 parça halinde muhtelif miktarda esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü3. SayfaBilecikGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 4 parça esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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