Bilecik\'te Velilere Narkotik Semineri

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Bilecik'te 80 veliye narkotik polisleri tarafından 'Hem Polis Hem Anne' ve 'Baba Bu Yolda Hep Birlikteyiz' projeleri çerçevesinde seminer verildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 80 veliye seminer verildi. Ekipler velilere 'Hem Polis Hem Anne', 'Baba Bu Yolda Hep Birlikteyiz' ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projeleri hakkında bilgi verdi.

Ayrıca düzenlenen seminerde velilere 'Narkorehber' eğitim faaliyetleri hakkında da bilgi verilirken, broşür ve materyal dağıtımı yapıldı. - BİLECİK