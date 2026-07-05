Bilecik\'te Yangın Riski Uyarısı

Bilecik'te anız ve orman yangınlarına karşı kritik uyarı yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince bilecik'e bağlı Dereşemsettin, Küplü, Yeniköy, Kurtköy ve Mahan köylerinde bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Toplantılarda vatandaşlara, yaz aylarında artan yangın riskine karşı alınması gereken tedbirler anlatıldı. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, özellikle hasat döneminde muhtemel yangınlara hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla su tankeri bulundurulmasının önemine dikkat çekerken, ormanlık alanlarda ateş yakmanın yasak olduğu konusunda da uyarılarda bulundu.

Öte yandan, bilgilendirme faaliyetleriyle anız ve orman yangınlarının önlenmesi ile can ve mal kayıplarının önüne geçilmesinin hedeflendiği öğrenildi. - BİLECİK