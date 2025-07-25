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Bilecik'te Yangın Sonrası Durum

Bilecik\'te Yangın Sonrası Durum
25.07.2025 15:37
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Bilecik'te yangın kontrol altına alındı, 26 konteyner kuruldu, 128 milyon TL destek sağlandı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması ile "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen Bilecik'te toplam 26 konteynerin kurulduğunu ve 128 milyon TL'nin üzerinde ödenek gönderildiğini belirtti. Sözer, "Son yangınlarda 3 bağ evi, birkaç depo yandı, şükürler olsun ki bir can kaybımız olmadı" dedi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli'nde 5 gün önce başlayan orman yangını bu sabah itibariyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları yerinde inceledi. Bölgede en son yangının çıktığı Medetli Köyü'nde incelemelerde bulunan, Vali Sözer, yaptığı açıklamada "27 Haziran'dan başlayan bir yangın vardı. İlk yangınlarımız Sakarya Taraklı Bölgesi'nde başlayıp rüzgar etkisiyle ilimize gelen bir yangındı. Bu yangında Köprücek Köyü ve Kaşıkçı mahallelerimiz maalesef etkilenmiş. Bu kapsamda 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilmişti. Hem Gölpazarı ilçemiz hem de Osmaneli ilçemizde olmak üzere 2 tane geçici barınma merkezimizi kurmuştuk. 26 adet konteynerden oluşan bir alanımız bu" dedi.

"Şükürler olsun ki bir can kaybımız olmadı"

Vali Sözer, açıklamasının devamında, "En son Sakarya Geyve'den başlayıp rüzgar etkisiyle yine ilimize gelen bir yangınımız vardı. Bu kapsamda beş tane köyümüzü boşalttık. Sahip oldukları hayvanlarıyla beraber vatandaşlarımızı güvenli alanlara aldık. Yukarıda helikopterlerimiz, uçaklarımızla, aşağıdan iş makinelerimiz, ormandaki arazözlerimiz, kurumlarımızın araçlarıyla vatandaşlarımız inanılmaz bir özveri göstererek tüm süt tankerleriyle, traktörleriyle yangına müdahaleye başladık. Herhangi bir soğutma ve söndürme çalışmalarına başladık. Bu kapsamda da beş gündür süren bir mücadelemiz oldu. Şükürler olsun şu an enerjisini düşürdük ve soğutma çalışmalarına devam ediyoruz. Şükürler olsun ki bir can kaybımız olmadı. Sahada tüm ekiplerimiz yine aynı şekilde mücadelelere devam ediyor. Tabii rüzgarlar, hava sıcaklığının artmasından, nem oranlarının düşük olması bizi her daim yangına hazır tutacakmış gibi takipte, teyakkuzda olmamızı sağlıyor. İnşallah olmaz diye düşünüyorum ama ekiplerimiz sahada, şu an enerjisini düşürdük ve soğutma çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.

"3 tane bağ evimiz, bir kaç depo yandı"

Vali Sözer, son yangından zarar gören evlerle ilgili, "Öyle ciddi bir hasarımız yok arkadaşlar. Yani 3 tane bağ evimizde birkaç tane de depoda. Yani öyle ciddi yaşam alanını etkileyecek şu an sürekli yaşam alanı olan bir hasarımız yok. Bu üç evimiz sürekli yaşam alanı olan bir ev değil. Yani ormana yakın birkaç tane bağ evi tarzı alanlar. Büyük hasarımız yok Allah'a şükür" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Yangın Sonrası Durum - Son Dakika

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