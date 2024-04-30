Bilecik\'te Yiyecek Atıklarını Toplayarak Para Toplayan Kadınlar Şaşkınlık Yarattı

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Bilecik'te şehir dışından gelerek yanlarında getirdikleri yiyecek atıklarını yerlere dökerek çöpten toplamış gibi yaparak para toplayan 5 kadın, zabıtaya yapmadıklarını bırakmadı. Kadın dilencinin son olarak sokak ortasında tuvaletini yapması görenleri hayrete düşürdü.

Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentteki çöp konteynırlarının yanlarında yiyecek ayıklayarak insanların duyguları sömüren şahıslar olduğu ihbarını alan ekipleri hemen harekete geçti. 6 ekip kent merkezinde dağılırken şahıslardan 5'i yakalandı. Ertuğrulgazi Mahallesi Karayolları Kavşağında yakalanan şahı ise zabıtaya yapmadığı bırakmadı. Zabıta Amiri Özgür Özmen'i gören kadın ilk olarak altındaki şalvarını çıkararak küçük tuvaletini yaparken, ardından kendisini görüntüleyen zabıta memuruna terlik çıkartıp "seni döverim" dedi. Ardından çığlıklar atarak vatandaşları oraya toplamaya çalışan kadına asayiş ekipleri müdahale etti. 5 kadın, ekipler tarafından şehir dışı edilirken zabıta ekipleri insanların duygularıyla bu şekilde oynayan dilencilere itibar edilmemesini söyledi. - BİLECİK