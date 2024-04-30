Bilecik'te Yiyecek Atıklarını Toplayarak Para Toplayan Kadınlar Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bilecik'te Yiyecek Atıklarını Toplayarak Para Toplayan Kadınlar Şaşkınlık Yarattı

Bilecik\'te Yiyecek Atıklarını Toplayarak Para Toplayan Kadınlar Şaşkınlık Yarattı

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından gelen ve yanlarında getirdikleri yiyecek atıklarını çöpten toplamış gibi yaparak para toplayan 5 kadını yakaladı. Kadın dilencinin sokak ortasında tuvaletini yapması ise görenleri şaşırttı.

30.04.2024 10:46  Güncelleme: 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te şehir dışından gelerek yanlarında getirdikleri yiyecek atıklarını yerlere dökerek çöpten toplamış gibi yaparak para toplayan 5 kadın, zabıtaya yapmadıklarını bırakmadı. Kadın dilencinin son olarak sokak ortasında tuvaletini yapması görenleri hayrete düşürdü.

Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentteki çöp konteynırlarının yanlarında yiyecek ayıklayarak insanların duyguları sömüren şahıslar olduğu ihbarını alan ekipleri hemen harekete geçti. 6 ekip kent merkezinde dağılırken şahıslardan 5'i yakalandı. Ertuğrulgazi Mahallesi Karayolları Kavşağında yakalanan şahı ise zabıtaya yapmadığı bırakmadı. Zabıta Amiri Özgür Özmen'i gören kadın ilk olarak altındaki şalvarını çıkararak küçük tuvaletini yaparken, ardından kendisini görüntüleyen zabıta memuruna terlik çıkartıp "seni döverim" dedi. Ardından çığlıklar atarak vatandaşları oraya toplamaya çalışan kadına asayiş ekipleri müdahale etti. 5 kadın, ekipler tarafından şehir dışı edilirken zabıta ekipleri insanların duygularıyla bu şekilde oynayan dilencilere itibar edilmemesini söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Bilecik, Zabıta, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Yiyecek Atıklarını Toplayarak Para Toplayan Kadınlar Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
11:00 Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri dönebilir Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri dönebilir
10:26 Antalya’da Türk müşterilerden “milliyet farkı“ ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi Antalya'da Türk müşterilerden "milliyet farkı" ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi
09:34 23 Nisan’da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar Öğretmenlere soruşturma açıldı 23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar! Öğretmenlere soruşturma açıldı
08:30 İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı
11:03 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu Formula 1, Türkiye’ye geri dönüyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor
10:52 Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı
10:48 Dolar, euro ne kadar İşte kurlarda son durum Dolar, euro ne kadar? İşte kurlarda son durum
10:34 İsrail, Refah’a kara saldırısı başlatacak İsrail, Refah'a kara saldırısı başlatacak
10:24 Bavulunu bile topladı Yunanistan’ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor Bavulunu bile topladı! Yunanistan'ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor
09:52 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrupa’dan elediği takımı da satın alıyor Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği takımı da satın alıyor
09:37 Fuhuştan yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı Fuhuştan yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı
09:28 Elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında kurşun ve uranyum bulundu Elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında kurşun ve uranyum bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 11:35:48. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te Yiyecek Atıklarını Toplayarak Para Toplayan Kadınlar Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement