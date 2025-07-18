Bilecik\'teki Hırsızlık Kavgasında 5 Tutuklama

Bilecik'te, BİM mağazasında yaşandığı iddia edilen hırsızlık olayının ardından çıkan kavgalarda 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, tutuklu sayısı 5'e çıktı.

Olay geçtiğimiz gün Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi üzerinde bulunan bir BİM mağazasında meydana geldi. Mağazada 18 yaşından küçük bir kız çocuğu ile mağaza müdürü arasında yaşanan bir olay sonrası tartışma yaşandı. Olay sonrası kız, Balıkesir'de oturan babasını arayarak haber verdi. Baba S.Ö. yanına aldığı 2 arkadaşı ile yola çıkarak Bilecik'e geldi. Kızı ve 2 arkadaşıyla birlikte BİM mağazasına giden baba, mağaza müdürünü darp etti. Polis tarafından gözaltına alınan baba çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi, 2 arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliye sonrası kavga çıktı

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan babanın arkadaşları ile BİM mağazası müdürünün arkadaşları Cumhuriyet Caddesi üzerinde karşılaştı. Ardından iki grup arasında yeniden kavga başlarken, yaşanan olaylarda 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yaralının ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi. Yaşanan ikinci olayda gözaltına alınan 4 kişiden K.K. tutuklanarak M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

3 kişi daha tutuklandı

Gözaltında bulunan C.Ç., Y.Ç. ve H.S. ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK