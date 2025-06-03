Bilecik Valiliğine atanan Faik Oktay Sözer göreve başladı

"Her daim kapımız da, gönlümüz de aziz milletimize ve Bilecikli hemşerilerimize açık olacaktır"

BİLECİK - Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalarda Bilecik Valiliğine atanan İstanbul Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararları ile birlikte Bilecik Valiliğine İstanbul Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atanmıştı. Bilecik'in yeni Valisi Faik Oktay Sözer, il protokolün katılımıyla bugün göreve başladı. Valilik önünde 2 öğrenci tarafından çiçekle karşılana Vali Sözer ardından tören mangasını selamladı. Uzun bir kuyruk oluşan il protokolü tek tek selamlayan Vali Sözer, "Böylesine köklü bir tarihe sahip olan Bilecik'e vali olarak atanmış olmaktan, büyük bir onur ve şeref duyuyorum. Burası dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun şehridir. Hoşgörünün devlet aklının öncüsü Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' sözleri ile yoğrulmuş cihan devletinin ilk temellerini atan Ertuğrul Gazi'nin adalet anlayışı ile şekillenmiş kadim bir şehirdir. İnsan ve çevre odaklı yapacağımız çalışmalara tüm hemşirelerimizi sivil toplum kuruluşlarımızı ve kurumlarımızı dahil ederek katılımcı şeffaf üretken ve insan odaklı bir yönetim anlayışı ile el ele vererek ortak akılla hareket edeceğiz. Her daim kapımız da, gönlümüz de aziz milletimize ve Bilecikli hemşerilerimize açık olacaktır" dedi.