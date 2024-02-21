Bingöl'de 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Bingöl'de 13 şüpheli gözaltına alındı

Bingöl\'de 13 şüpheli gözaltına alındı

Bingöl'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, aralarında 9 aranan kişinin de bulunduğu toplamda 13 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan faaliyetler sonucunda uyuşturucu madde, tarihi eser ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Ayrıca binlerce kişi sorgulandı ve aranan şahıslardan 9'u yakalandı. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, güvenli bir şehir oluşturmak için yapılan çalışmalara destek çağrısında bulundu ve emniyet ve jandarma mensuplarına teşekkür etti.

21.02.2024 10:32  Güncelleme: 10:34
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Bingöl'de polis ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 9'u aranan olmak üzere toplamda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 12-19 Şubat tarihleri arasında yaptıkları faaliyetleri açıkladı. Vali Usta tarafından yapılan açıklamada, " Genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda 68 gram kubar esrar, 742 gram esrar maddesi, 110 adet tarihi eser, 0,57 gram metamfetamin ele geçirilirken, 4 zehir taciri de gözaltına alındı. Yine 4 adet kaçak cep telefonu, 4 adet sim kart, 2 adet flash bellek, 8 adet örgütsel doküman ele geçirildi. 58'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 65 bin 453 şahıs sorgulandı. Aranan 283 şahıs tespit edilerek 9 gözaltı yapıldı. 15 bin 612 araç denetlendi, 852 araca cezai işlem uygulandı, 47 araç trafikten men edildi" dedi.

Vali Usta, "Bingöl'ümüzü daha huzurlu ve güvenli bir şehir yapmak için canla başla çalışıyoruz. 12-19 Şubat tarihleri arasında da bunu yaptık. Desteklerinizle daha iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz. 'Önce insan' diyerek görevlerini kararlılıkla sürdüren jandarma ve emniyet mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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