Bingöl\'de 2 Şahıs Yakalanarak Cezaevine Sevk Edildi

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Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23 ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalanarak cezaevine sevk edildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan faaliyette 17 ayrı suçtan aranan ve 23,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T isimli şahıs yakalanarak cezaevine sevk edildi. Yine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan faaliyette 'hırsızlık' suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.T. isimli şahıs yakalanarak cezaevine sevk edildi" denildi. - BİNGÖL