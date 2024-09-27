Bingöl\'de 203 Kök Kenevir Ele Geçirildi

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Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 203 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda 2 farklı noktada toplam 203 kök kenevir ele geçirildi. Çalışmalarda 2 şüpheli ise gözaltına alındı. - BİNGÖL