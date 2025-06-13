Merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 16.20'de merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.09 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde şimdiye kadar olumsuz bir duruma rastlanmadığı kaydedildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de 3.5 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?