Bingöl'de 3 yaşındaki çocuk havuza düşerek hayatını kaybetti

Bingöl'de köylerinin bahçesindeki havuza düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, olay, merkeze bağlı Gözeler köyünde meydana geldi. Geçtiğimiz gün köylerindeki bahçede oynayan ve 3 yaşında olduğu öğrenilen Fatih G. havuza düştü. Haber verilmesi üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi. Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, hayati tehlikesinin devam etmesinin ardından Elazığ Fetih Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren 3 yaşındaki Fatih, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Cenazesinin köyde defnedileceği öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - BİNGÖL
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