Bingöl'de 40 Bin 660 Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi

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Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 farklı noktada 40 bin 660 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Narkotik Tespit ve Değerlendirme Planı kapsamımda 24 Temmuz 2024 tarihinde Genç ilçe kırsalında icra edilen faaliyet neticesinde 3 farklı noktada toplam 40 bin 660 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - BİNGÖL