Bingöl\'de 428 Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi

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Bingöl'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 farklı noktada 428 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Genç ve merkez ilçe mülki sınırları içerisinde madde imal ve ticareti, yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 3 üç farklı noktada toplam 428 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanmıştır" denildi. - BİNGÖL