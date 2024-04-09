Bingöl\'de 53 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, araziye gömülü şekilde 53 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bingöl Genç İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Genç ilçesi Sağgöze kırsalında araziye gizlenmiş 53 kilo 500 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir" denildi. - BİNGÖL
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