Bingöl\'de 6 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada aranan 6 şüpheli yakalandı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede çeşitli suçlardan aranan ve araların kesinleşmiş hapis cezasıda bulunan şüpheliler, yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - BİNGÖL
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