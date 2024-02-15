Bingöl\'de 60 Kişi Yakalanarak Cezaevine Teslim Edildi

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, çeşitli suçlardan aranmaları ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan toplamda 60 kişinin yakalanarak cezaevine teslim edildiğini duyurdu.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 01-31 Ocak tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda, 60 kişinin yakalanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "1-31 Ocak tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi. Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü'nce 0-5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 kişi, 5-10 yıl arasında 6 kişi, 10 yıl ve üzeri 4 kişi olmak üzere toplamda 41 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 0-5 yıl arasında 15 kişi, 5-10 yıl arasında 2 kişi, 10 yıl ve üzeri 2 kişi olmak üzere toplamda 19 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 01-31 Ocak tarihleri arasında ifadeye almaya yönelik toplamda 127 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere adli makamlara sevk edildi" dedi.
"Şimdi artık olmaları gereken yerdeler"
Çeşitli suçlardan aranan şahısların cezaevine teslim edildiğini belirten Vali Usta, "Adam öldürme, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti, cinsel suçlar gibi değişik suçlardan haklarında 0-5 yıl, 5-10 yıl ve 10-yıl kesinleşmiş hüküm bulunan insanlar daha 1 ay öncesine kadar aramızda dolaşıyorlardı. Şimdi artık olmaları gereken yerdeler. 01-31 Ocak 2024 tarihleri arasında 6'sı 10 yıl üzerinde olmak üzere toplam 60 hükümlü yakalanarak adliyemizin bilgisi dahilinde cezaevine gönderildiler. Emniyet ve Jandarmamıza teşekkür ediyorum. Bingöl ve siz hemşerilerim güvendeyseniz biz de huzurlu ve mutluyuz" ifadelerine yer verdi. - BİNGÖL
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