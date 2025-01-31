Bingöl'de çeşitli suçlardan aranması bulunan 8 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü aranan şahısların yakalanması yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı. Şüpheliler biri tutuklanarak cezaevine teslim edilirken diğerlerinin hakkında adli tahkikatın sürdüğü bildirildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de 8 Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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