Bingöl'de 8 Aranan Şüpheli Yakalandı

3.Sayfa

Bingöl'de çeşitli suçlardan aranması bulunan 8 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü aranan şahısların yakalanması yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı. Şüpheliler biri tutuklanarak cezaevine teslim edilirken diğerlerinin hakkında adli tahkikatın sürdüğü bildirildi. - BİNGÖL