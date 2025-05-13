Bingöl\'de Araç Hırsızlığına 6 Gözaltı

Bingöl'de 2 aracı çalan 6 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri kentte iki gün içerisinde iki farklı marka aracın çalınması ve her iki aracın arızalı halde terk edilmesi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada oto hırsızlığı yaptığı değerlendirilen 6 şüpheli yakalandı. 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şüphelilere ehliyetsiz araç kullanmaktan toplam 56 bin 31 lira idari para cezası uygulandı. Çalınan araçlar vatandaşlara teslim edildi. - BİNGÖL