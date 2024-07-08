Bingöl'de Aranan 6 Kişi Yakalandı, Uyuşturucu Operasyonlarında 9 Gözaltı - Son Dakika
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Bingöl'de Aranan 6 Kişi Yakalandı, Uyuşturucu Operasyonlarında 9 Gözaltı

Bingöl\'de Aranan 6 Kişi Yakalandı, Uyuşturucu Operasyonlarında 9 Gözaltı

Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda aranan 6 kişi yakalandı. Ayrıca uyuşturucu operasyonlarında da 9 kişi gözaltına alındı. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, yapılan faaliyetler sonucunda ele geçirilen malzemeleri ve yapılan sorgulama sayılarını açıkladı. Vali Usta, halkın desteğiyle Bingöl'ü daha güvenli bir kent yapma hedeflerine devam edeceklerini belirtti.

08.07.2024 21:36
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Bingöl'de 1-8 Temmuz tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda aranan 6 kişi, uyuşturucu operasyonlarında da 9 kişi gözaltına alındı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 1-8 Temmuz tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirmiş olduğu çalışmalara ait asayiş verilerini paylaştı. Vali Usta, icra edilen faaliyetler sonucu 1 adet el dedektörü, 1 adet kazma, 1 adet çekiç ve 3 adet keskinin ele geçirildiğini belirtti. Son bir haftada yapılan çalışmalarda 30'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 75 bin 948 şahsın sorgulamasının yapıldığını belirten Vali Usta, aranan 477 şahıs tespit edilerek 6 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 4'ünün tutuklandığını ifade etti. 12 bin 343 aracın denetlendiği uygulamarda bin 458 araca cezai işlem uygulandığını kaydeden Usta, 47 aracın ise trafikten men edildiğini söyledi.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda 147 bin 709 kök kenevir, 5 kilo 32 gram kubar esrar, 13 bin 385 adet skunk bitkisi, 2 adet hap, 3 gram toz esrar ele geçirildiğini ve 9 kişinin gözaltına alındığını belirten Vali Usta, "Amacımız hemşehrilerimizin de yardımlarıyla Bingöl'ümüzü daha güvenli ve huzurlu bir kent yapmaktır. Desteklerinizle daha iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz. Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları başarıyla gerçekleştiren emniyet ve jandarma ekiplerimizi tebrik ediyorum" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Aranan 6 Kişi Yakalandı, Uyuşturucu Operasyonlarında 9 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de Aranan 6 Kişi Yakalandı, Uyuşturucu Operasyonlarında 9 Gözaltı - Son Dakika
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