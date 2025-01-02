Bingöl\'de Gıda Kaçakçılığına Geçit Yok

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Bingöl'ün Solhan ilçesinde jandarma ekiplerince gıda ve hijyen kurallarına aykırı olarak taşınan 150 kilogram iç bağırsak ile 50 kilogram ciğer ele geçirildi.

Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şeref yol kontrol noktasında icra edilen denetim faaliyetlerinde şüpheli bir araçta yapılan kontrolde gıda ve hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı tespit edilen 150 kilogram iç bağırsak ve 50 kilogram ciğer ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, idari işlem başlatılması için Solhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. - BİNGÖL