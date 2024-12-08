Bingöl'de polis ekipleri tarafından "Güven Huzur" uygulaması yapıldı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşanmalarını sağlamak, suç ve suçlularla etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla ilimizin birçok noktasında 'Güven Huzur' uygulaması yapıldı. Toplumsal düzenin korunmasında önem arz eden bu uygulamalarımız, şehrimizin ve halkımızın güvenliği için devam edecektir" denildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de 'Güven Huzur' Uygulaması - Son Dakika
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