Bingöl\'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Bingöl'de polis ekiplerince yapılan çalışmada, hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Bingöl'de meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, değeri 35 bin TL olan ürünlerin çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahsa ait 1 adet tabancanın muhafaza altına alındığı ve adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. - BİNGÖL