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Bingöl'de Kamu Görevlisi Rolünde Dolandırıcılık Girişimi Engellendi

Bingöl\'de Kamu Görevlisi Rolünde Dolandırıcılık Girişimi Engellendi

Bingöl'de asayiş ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp 2 vatandaştan toplamda 700 bin lira para isteyen şahısları engelledi. Olaylarla ilgili geniş çaplı tahkikatın sürdüğü bildirildi.

11.05.2024 12:55
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Bingöl'de asayiş ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp 2 vatandaştan toplamda 700 bin lira para isteyen şahısları engelledi. Olaylarla ilgili geniş çaplı tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerinin, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştığı" şeklinde vatandaşların dolandırılma olaylarını engellediği öğrenildi. Yapılan açıklamada, "Merkez Yenişehir Mahallesi Genç Caddesi üzerinde kuyumcular önünde 1 şahsın cep telefonu ile konuşarak tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine, şahsın cep telefonu aracılığıyla dolandırılma aşamasında olduğu anlaşılmış, şüpheli şahısların kendini kamu görevlisi olarak tanıtıp 'adınız FETÖ soruşturmasına karıştığı' şeklinde irtibata geçerek şahsın ikna edildiği, şüpheli şahısların hesabına 350 bin lira para gönderdiğini bildirmesi üzerine ivedi olarak adli tahkikata başlanılarak şüpheli şahsın hesabına bloke konulmuştur. Yine ilimiz İnönü Mahallesi Kültür Caddesi üzerinde bulunan Hacı Hıdır Cami önünde 1 şahsın cep telefonu ile konuşarak tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine şahsın cep telefonu aracılığıyla dolandırılma aşamasında olduğu şüpheli şahısların kendini kamu görevlisi olarak tanıtıp 'adınız FETÖ soruşturmasına karıştığı' şeklinde irtibata geçerek kendilerine 350 bin lira gönderilmesi için ikna edildiği anlaşılmış, şüpheli şahısların hesabına para gönderilmesi engellenmiş adli tahkikata başlanılmıştır. Olaylar kapsamında görevlilerimizce 2 vatandaşımızın 700 bin lira maddi zarara uğraması engellenmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Kamu Görevlisi Rolünde Dolandırıcılık Girişimi Engellendi - Son Dakika

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