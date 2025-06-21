Bingöl'ün Genç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıktı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Olay Genç girişinde olan köprüde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık UMKE ve güvenlik güçleri sevk dildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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