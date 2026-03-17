Bingöl\'de Kolye Hırsızı Tutuklandı

Bingöl'de bir evden kolye çalan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bir evden 100 bin lira değerinde kolyenin çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmada KGYS ve iş yeri güvenli kameraları incelenerek şüpheli tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL