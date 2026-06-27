Bingöl\'de Orman Yangını Kontrol Altında

Bingöl merkeze bağlı Çavuşlar köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Çavuşlar köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - BİNGÖL