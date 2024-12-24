Bingöl\'de Otobüs Devrildi: 2 Ölü, 16 Yaralı

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Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 16 yaralı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Bingöl- Erzurum Karayolu Karlıova ilçesi Kümbet köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 GC 312 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ge jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 16 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Karlıova Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.