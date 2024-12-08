Bingöl'de PKK/KCK Üyesi Tutuklandı

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Bingöl'de PKK/KCK üyesi şüpheli tutuklandı

BİNGÖL - Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada yakalanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensubu şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede İran'dan gelerek, Ağrı'dan ülkeye giren PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen 1 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, birlikte hareket ettiğinden şüphelenen 4 şüphelinin ise yakalanarak Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildiği ve deport edilerek sınır dışı edildiği bildirildi.