Bingöl\'de Ruhsatsız Silah Operasyonu

Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 adet ruhsatsız silah ve 11 adet fişek ele geçirildi.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli polis timlerince yapılan çalışmalar neticesinde 1 adet Glock Gen Austria marka ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 11 adet 9 çarpı 19 milimetre çapında dolu fişek ele geçirildi. Olaya ilişkin şüpheli 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - BİNGÖL
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