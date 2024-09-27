Bingöl'de jandarma ekiplerince yol kontrolünde durdurulan araçlarda yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Genç ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, yol kontrol noktasında durdurulan 2 şüpheli araçta arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 7 adet fişek ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandığı kaydedildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?