Bingöl'de Salep Soğanı Toplayan 3 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bingöl'de Salep Soğanı Toplayan 3 Şahıs Yakalandı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, nesli koruma altında olan salep soğanı bitkisinin yasadışı olarak toplandığı ihbarı üzerine 3 şahıs yakalandı. Şahıslara, 8 kilo 250 gram salep soğanı ile birlikte toplamda 1 milyon 161 bin 423 TL para cezası kesildi.

12.07.2024 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de endemik bir tür olan salep soğanı toplayan 3 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Şahıslara, 1 milyon 161 bin lira TL para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, Nesli Tükenmekte Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Korunmasına yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, nesli koruma altında ve endemik bir tür olan Salep Soğanı bitkisinin yasadışı olarak Karlıova ilçesi Kargapazarı köyünde toplandığı ihbarının alınması üzerine şüpheli şahıslar ile 8 kilo 250 gram salep soğanı bitkisi ile birlikte yakalanmıştır. Konu ile ilgili Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bilgi verilmiş olup, şüpheli şahıslar hakkında 2872 Sayılı Çevre Kanunu hükümleri doğrultusunda toplamda 1 milyon 161 bin 423 TL para cezası kesilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Jandarma, Bingöl, Çevre, Doğa, Suç, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Salep Soğanı Toplayan 3 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi
16:25 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
15:59 Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü! Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı
15:27 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak
14:15 Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm
16:39 Serdar Dursun’dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim Serdar Dursun'dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim
16:12 Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum
15:34 TFF’den resmi açıklama var İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler TFF'den resmi açıklama var! İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler
15:32 İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu
15:30 Alex’in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu Antalyaspor’dan açıklama gecikmedi Alex'in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu! Antalyaspor'dan açıklama gecikmedi
15:14 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada
15:00 Sharon Stone, ’Temel İçgüdü’ filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı Sharon Stone, 'Temel İçgüdü' filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı
14:54 Satır arasındaki detay Tanju Özcan’ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i de boş geçmedi Satır arasındaki detay! Tanju Özcan'ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i de boş geçmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 18:24:59. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl'de Salep Soğanı Toplayan 3 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement