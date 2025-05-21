Bingöl\'de Tır Kazası, Onlarca Koyun Telef Oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kurbanlıkları taşıyan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada onlarca koyun telef oldu.

Edinilen bilgilere göre kaza, Karlıova ilçesi Boncukgöze köyü mevkiinde meydana geldi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden Bingöl'ün Karlıova ilçesine küçükbaş hayvan taşıyan 27 N 7837 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araçtaki onlarca koyun telef olurken, birçoğu kara yoluna savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kaza nedeni ile yola savrulan koyunlar toplanırken, telef olan koyunlar da anayoldan kaldırıldı. Göçebe oldukları öğrenilen sürü sahipleri, kaza nedeniyle maddi zarar yaşadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL