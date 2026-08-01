Bingöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Gündoğdu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.
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