Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

3.Sayfa

Bingöl'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-22 Kasım'da aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 713 gram kubar esrar, 1.63 gram metamfetamin, 4.49 gram toz esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Elazığ Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - BİNGÖL