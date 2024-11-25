Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Bingöl'de yapılan operasyonda 713 gram uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

25.11.2024 13:53
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Bingöl'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-22 Kasım'da aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 713 gram kubar esrar, 1.63 gram metamfetamin, 4.49 gram toz esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Elazığ Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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