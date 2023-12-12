Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu: 18 Gözaltı ve 2 Tutuklama

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, son bir hafta içerisinde güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalarda 18 şüphelini gözaltına aldığını ve 2 şüphelin ise tutuklandığını bildirdi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 4-10 Aralık tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu faaliyetleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Vali Usta yaptığı açıklamada, "Bingöl halkımızın da destekleriyle uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyoruz. Uyuşturucuyu Bingöl'ün gündeminden çıkarıp çocuklarımızı ve gençlerimizi bu illetten kurtaracağız inşallah. 4 Aralık - 10 Aralık 2023 tarihleri arasında Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerimizce 1 kilo 114 gram Skunk maddesi, 11,49 gram metamfetamin, 293 kilo 688 gram kubar esrar, 13 kilo 563 gram toz esrar, 967,70 gram esrar maddesi ve 1 adet Bong aparatı ele geçirilmiş, 11 kişi gözaltına alınmıştır. 4 Aralık - 10 Aralık 2023 tarihleri arasında Bingöl İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızca icra edilen faaliyetler kapsamında 1 adet silah, 1 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız ev tüfeği, 8 bin 400 adet boş makaron, 54 bin 600 adet dolu makaron, 14 kilo 600 gram kıyılmış tütün ve 1 adet sigara dolum makinası ele geçirilmiş 2 kişi gözaltına alınmıştır. 4 Aralık - 10 Aralık 2023 tarihleri arasında Bingöl İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız 93'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 59 bin 839 şahsı sorguladı. 263 aranan şahıs tespit edilip, 2 tutuklama, 5 gözaltı yapıldı. 17 bin 808 araç denetlendi, 932 araca cezai işlem yapıldı. 37 araç trafikten men edildi. Tek amacımız; her bir hemşehrimizin anlayış ve desteğiyle Bingöl'ümüzü daha güvenli ve daha huzurlu bir kent yapmak. Desteklerinizle daha iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL