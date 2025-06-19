Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltına alındı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narko-timlerin çalışmaları neticesinde 2 şüpheli şahıs üzerinden 2,05 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 155 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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