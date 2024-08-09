Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını 55 hektarlık alana zarar verdi. Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar ise yangın söndürüldükten sonra yeniden evlerine geçti.

Yangın, dün Genç ilçesine bağlı Doğanca köyü Eskiköy'deki ormanlık alanda çıkmıştı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı. Bölgeye AFAD, emniyet, jandarma, itfaiyeden olmak üzere toplam 200 personelin yanı sıra Diyarbakır'dan da bölgeye gönderilen 2 helikopter, yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın nedeniyle mezradaki 7 ev tedbir nedeniyle tahliye edilmişti. Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesiyle vatandaşların nedeniyle evlerine geçtiği öğrenildi. Ayrıca yangın nedeniyle yaklaşık 55 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Bölgede ekiplerin çalışmalara devam ettiği de öğrenildi. - BİNGÖL