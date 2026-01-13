Van'da bir kuyumcu işletmecisinin, müşterilerine ait milyonlarca lira değerindeki altını alarak kayıplara karıştığı iddiası şehri ayağa kaldırdı. Birikimlerini teslim ettikleri dükkanın kapalı olduğunu gören onlarca kişi iş yeri önünde toplandı.
Paralarını ve altınlarını geri alamayan vatandaşların öfkesi kısa sürede büyürken, dükkan önünde bekleyiş sürdüren kalabalık arasında zaman zaman arbede yaşandı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, gerginliğin artması üzerine kalabalığa müdahale ederek çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Son Dakika › 3-sayfa › Bir şehrimizi karıştıran esnaf! Dükkanın önü savaş alanına döndü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)