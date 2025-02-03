Birecik'te Feci Trafik Kazası

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde freni boşalan kamyonun önüne kattığı araçlarla köprüden uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölen 3 kişiden ikisinin kimliği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saat 21.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre freni boşalan seyir halindeki 63 EE 815 plakalı kamyon, yaklaşık bir kilometrelik yolda 27 ACT 802, 27 ANS 490, 63 L 2449, 42 YP 898 ve 27 AKC 044 plakalı araçlara çarptıktan sonra önüne kattığı 34 BFG 356 plakalı araçlarla birlikte Fırat Nehri'nin üzerindeki köprüden yola uçtu. Kazada 26 kişi yararlanırken 3 kişi ise hayatını kaybetti.

Kazada ölen 3 kişiden 2'sinin kimliği belirlendi. Ölenlerden birinin Ahmet Casım, diğerinin ise Müslüm Çakmak olduğu öğrenildi. Ölen son kişinin ise bir kadın olduğu ve henüz kimliğinin belirlenemediği belirtildi.

Valilikten açıklama geldi

Şanlıurfa Valiliği yaşanan feci kazayla ilgili açıklama yaptı. Valiliğin yazılı açıklamasında, "02.02.2025 Pazar günü saat 22.00 sularında Birecik ilçemizde Birecik Köprüsü üzerinde meydana gelen 4 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 22 vatandaşımız da yaralanmıştır.

Büyük üzüntü duyduğumuz kazaya trafik, sağlık ve itfaiye ekiplerimiz tarafından en hızlı şekilde müdahale edilmiştir.

Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA