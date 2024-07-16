Bisiklet parkurunda çocuğa saldıran adam yakalandı - Son Dakika
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Bisiklet parkurunda çocuğa saldıran adam yakalandı

Bisiklet parkurunda çocuğa saldıran adam yakalandı

İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir parkın içerisindeki bisiklet parkurunda bisiklet süren bir çocuğa saldıran şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın daha önce de suç kaydı olduğu belirlendi.

16.07.2024 21:39
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Bisiklet parkurunda çocuğa saldıran adam yakalandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de bulunan bir parkın içerisindeki bisiklet parkurunda bisiklet süren bir çocuğa saldıran şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan Vadipark'ta geçtiğimiz günlerde parktaki bisiklet parkuruna giderek bisiklet kullanan 14 yaşındaki çocuk aynı parkta bulunan bir ailenin tepkisiyle karşılaşmıştı. Bir kişi önce gelerek çocuğun parkurda bisiklet sürmesine tepki gösterdi daha sonra ona saldırarak "bir daha buraya gelmeyeceksin" diye tepki göstermişti. Polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda, şüpheli şahsın E.B.olduğu belirlendi. Şahıs, 16.07.2024 günü saat 11.00 sıralarında ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın "Tehdit" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma" gibi suçlardan geçmiş döneme ait suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Arnavutköy, İstanbul, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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