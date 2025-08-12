Bismil\'de Gübre Yüklü Tır Devrildi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan gübre yüklü tır, yol kenarına devrildi.
İlçenin Göksu mevkiinde 27 ATJ 765 plakalı gübre yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, tır da maddi hasar oluştu.
Yolda ulaşımda kontrollü sağlanırken, tır vinç yardımıyla kaldırıldı. - DİYARBAKIR
