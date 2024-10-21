Bismil'deki Silahlı Kavga Davası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bismil'deki Silahlı Kavga Davası Başladı

Bismil\'deki Silahlı Kavga Davası Başladı

Bismil'de 9 kişinin öldüğü silahlı kavganın 32 sanığı hakim karşısına çıktı, duruşma devam edecek.

21.10.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde geçen yıl iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın 32 sanığı ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede dinlenen sanıklar suçlamaları ret ederken, duruşma yarın sabah devam edecek.

Olay, 15 Haziran 2023 sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin kırsal Serçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatlarını kaybetti, Ahmet Alyamaç ve M.A. ise yaralandı.

Suçlamaları kabul etmediler

Olay sonrası ilçede barış töreni gerçekleştirilirken silahlı kavgaya ilişkin 6 firari sanık, avukatları eşliğinde Diyarbakır Adliyesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan sanıklarla beraber tutuklu 23 sanık ve tutuksuz yargılanan 9 kişi kişi hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı. 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davanın dosyası, güvenlik gerekçesiyle Konya'ya nakledildi. 32 sanık ilk kez Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Mahkemede dinlenen sanıklar, suçlamaları red ederken, sanıkların dinlenmesine yarın sabah devam edilecek. - KONYA

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Bismil, Hukuk, Hakim, Kavga, konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bismil'deki Silahlı Kavga Davası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
14:57 FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da St. Luke’s Hastanesinde tutuluyor FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
07:43 Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın
04:28 Beyoğlu’nda kahreden olay Anne ve bebeği evde ölü bulundu Beyoğlu'nda kahreden olay! Anne ve bebeği evde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 18:17:03. #1.12#
SON DAKİKA: Bismil'deki Silahlı Kavga Davası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.