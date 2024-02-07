Bitlis\'te 11 yıldır aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

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Bitlis'te "kasten öldürme" suçundan 11 yıldır aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, " Mutki'de yapılan operasyonda, 11 yıldır 'kasten öldürme' suçundan aranan 1 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıs, tutuklu olarak yargılanmak üzere Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS