Bitlis\'te 4 aylık güvenlik verileri paylaşıldı, 334 aranan şahıs yakalandı

Bitlis Valiliği, 2026 yılının Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan 4 aylık dönemde kent genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmalarına ilişkin verileri açıkladı.

Terör, uyuşturucu, asayiş, siber suçlar, trafik ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede gerçekleştirilen operasyonlar ve elde edilen sonuçlar paylaşıldı. Bitlis Valiliğinde düzenlenen değerlendirme toplantısına Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy ve Ahlat Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Osmancan Aydemir katıldı.

Toplantıda 2026 yılının Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarına ilişkin güvenlik ve asayiş verilerini paylaşan Vali Ahmet Karakaya, Bitlis'te vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Vali Karakaya, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla bitme noktasına gelen terör örgütleri ile mücadelenin devam ettiğini belirterek, "Son 4 ay içerisinde jandarma ve emniyet birimlerimizin terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği bin 11 kırsal, 13 şehir operasyonunda 25 şahıs gözaltına alınmış, gözaltına alınan bu şahıslardan 3 şahıs tutuklanmış, 4 şahsa adli kontrol tedbirleri uygulanmıştır. İlimiz kamuoyunu rahatsız eden terör örgütü propagandası yapmak suçundan ilgili kişiler hakkında gerekli tespitler yapılıp, adli makamlara bildirilmektedir" dedi.

Vali Karakaya, asayiş olaylarına da değinerek, şunları söyledi:

"Kişilere karşı işlenen suçlarda; 2025 yılının aynı dönemine göre aydınlanma oranında yüzde 3 artış gerçekleşmiştir. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 8 düşüş sağlanmıştır. Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 334 şahıs yakalanarak ceza infaz kurumlarına teslim edilmiş, ifade için aranan bin 417 şahıs yakalanarak gerekli adli işlemler yapılmıştır. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı kapsamında 56 tabanca, 23 kurusıkı tabanca, 21 uzun namlulu tüfek ve 58 av tüfeği ele geçirilmiş, 198 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapılmıştır."

Karakaya, uyuşturucu ile mücadelede son 4 ay içerisinde yapılan operasyonlar ve ele geçirilen malzemelerle ilgili bilgileri de paylaşarak, "Geride bıraktığımız son 4 ay içerisinde 'Uyuşturucu İmal ve Ticareti' suçundan 31 operasyon icra edilmiş, 62 şahıs gözaltına alınmış, 48 şahıs tutuklanmış ve 6 şahsa adli kontrol tedbirleri uygulanmıştır. 'Uyuşturucu Kullanmak' suçundan 190 olay meydana gelmiş, 191 şüpheli şahsa gerekli adli işlemler yapılmıştır. Gerçekleşen bu olaylar neticesinde 10 kilogram metamfetamin, 31 kilogram esrar ve 38 adet sentetik ecza hapı ele geçirilmiş. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi korumak için uyuşturucuya karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bitlis'te siber suçlarla da mücadele edildiğini ifade eden Vali Karakaya, "2026 yılı Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında ilimiz genelinde 985 suç unsuru şahıs ve hesap tespit edilmiş, yasadışı bahis ve çevrimiçi çocuk istismarı kapsamında 31 operasyon gerçekleştirilmiş 104 şahıs gözaltına alınarak 68 şahıs tutuklanmıştır" şeklinde konuştu.

Trafik denetimi ve göçmen kaçakçılığı ile ilgili bilgilendirmelerde de bulunan Vali Karakaya, "Trafik denetimlerimizde 2025 yılı Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 221 bin 3 araç denetlenmiş, 44 bin 507 araca işlem yapılmış, 2026 yılının aynı döneminde ise 228 bin 419 araç denetlenmiş, 32 bin 400 araca işlem yapılmış, 2025 yılında 691 okul servisi denetlenmiş, 67 servis aracına işlem yapılmış, 2026 yılında ise 900 servis aracı denetlenmiş ve 74 araca gerekli işlemler yapılmıştır. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ise geçtiğimiz son 4 ayda düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 48 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlar sonucunda 15 şahıs tutuklanmış, 11 şahsa adli kontrol tedbirleri uygulanmıştır. Ayrıca 3 mobil göç noktasında bin 183 kişinin kimlik denetimi yapılmış, bu denetimler ve operasyonlarda 112 düzensiz göçmen tespit edilmiş, İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce gerekli iş ve işlemler yapılmıştır. Düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılığıyla olan mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Vali Karakaya, okulların açılmasıyla birlikte 232 okul görevlisinin de işe başladığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emniyet ve jandarma, İçişleri Bakanlığı özel güvenlik sertifikası bulunan 232 okul bahçe görevlisi görevlendirilmiştir. Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de sokaklarımızın ve evlerimizin huzurunu bozmaya çalışan kimseye fırsat vermeyeceğiz. Şehrimizin güvenliğini tesis etmek için gece gündüz demeden fedakarca çalışan emniyet, jandarma, istihbarat ve sahil güvenlik teşkilatlarımızın değerli mensuplarına teşekkür ediyorum."