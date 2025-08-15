Bitlis'te Asayiş Toplantısı - Son Dakika
Bitlis'te Asayiş Toplantısı

15.08.2025 13:50
Vali Karakaya, asayiş olaylarını değerlendirerek güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarını açıkladı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, il genelindeki asayiş olaylarını değerlendirerek, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlar ve yakalamalar hakkında detaylı bilgi verdi.

Valilik toplantı salonundaki toplantıda konuşan Vali Karakaya, gerçekleştirilen operasyonları ve yakalamaları açıkladı. "Güvenlik güçlerimizin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla bitme noktasına gelen terör örgütleri ile mücadele ilimizde de devam etmektedir" diyen Vali Karakaya, son 3 ay içerisinde jandarma ve emniyetin düzenlemiş olduğu terör olaylarına değindi. Terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen bin 48 kırsal, 9 şehir operasyonunda 9 şahsın gözaltına alındığını ifade eden Vali Karakaya, "Gözaltına alınan bu şahıslardan 1'i tutuklanmış, 2 şahsa adli kontrol tedbirleri uygulanmıştır" dedi.

Kişilere karşı işlenen suçlara da değinen Karakaya, açıklamasına şöyle devam etti:

"Konut dokunulmazlığının ihlali, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişilerin huzur ve sükununu bozma, cinsel taciz, hakaret, çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama, cinsel saldırı ve tehdit olaylarında 2024 yılının Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına göre yüzde 3 oranında düşüş gerçekleşmiştir. Motosiklet hırsızlığı, evden hırsızlık, işyerinden ve kurumdan hırsızlık, yağma gasp ve dolandırıcılık olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 düşüş sağlanmıştır. Son 3 ay içerisinde kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 193 şahıs yakalanarak ceza infaz kurumlarına teslim edilmiş, ifade için aranan 703 şahıs yakalanarak gerekli adli işlemler yapılmıştır. Ruhsatsız Silah ve Silah Kaçakçılığı kapsamında 35 tabanca, 14 kurusıkı tabanca, 5 uzun namlulu tüfek ve 39 av tüfeği ele geçirilmiş, 95 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapılmıştır."

Organize suçlarla ile mücadele kapsamında Bitlis'te 2 operasyonun gerçekleştirildiğini, 28 şahsın gözaltına alındığını, 8 şahsın tutuklandığını ve 12 şahsa ise adli kontrol tedbirleri uygulandığını belirten Karakaya, "Geride bıraktığımız son 3 ayda uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 28 operasyon icra edilmiş, 38 şahıs gözaltına alınmış, 32 şahıs tutuklanmış ve 1 şahsa adli kontrol tedbirleri uygulanmıştır. Uyuşturucu kullanmak suçundan 140 olay meydana gelmiş, 151 şüpheli şahsa gerekli adli işlemler yapılmıştır. Gerçekleşen bu olaylar neticesinde 24 kilo metamfetamin, 28 kilo esrar, 2 kilo bonzai, 33 adet sentetik ecza hapı, 3 adet ecstasy hap ve 467 kök Hint keneviri ele geçirilmiş, toplamda 54 kilo uyuşturucu madde, 33 adet hap ve 467 kök Hint keneviri ele geçirilmiştir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi korumak için uyuşturucuya karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Son 3 ay içerisinde ilimiz genelinde 41 siber, 3 güvenlik, 40 terör, 5 kaçakçılık, 1 narkotik ve 24 asayiş suçu olmak üzere toplam 114 suç unsuru şahıs ve hesap tespit edilmiş, terörle iltisaklı 40 şahıs ve çevrimiçi çocuk istismarı suçu kapsamında ise 6 şahsa gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

Mayıs, haziran ve temmuz aylarında yapılan trafik denetimlerine de değinen Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, "2024 yılının Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 156 bin 907 araç denetlenmiş, 33 bin 660 araca işlem yapılmış, 2025 yılında ise 202 bin 766 araç denetlenmiş, 34 bin 135 araca işlem yapılmıştır. 2024 yılının aynı aylarında bin 74 ticari taksi denetlenmiş, 104 ticari taksiye işlem yapılmış, 2025 yılında ise 2 bin 344 ticari taksi denetlenmiş, 121 ticari taksiye işlem yapılmıştır. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ilimizde uluslararası koruma altında 92, ikamet izni bulunan 210 yabancı uyruklu şahıs ve geçici koruma altında bin 5 Suriyeli bulunmaktadır. 1 Mayıs 2025 tarihinden bugüne kadar; düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 35 operasyon gerçekleştirilmiş, 43 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 154 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yakalanan organizatörlerden 19 şahıs tutuklanmış, 24 şahsa adli kontrol tedbirleri uygulanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edilmişlerdir. Ayrıca 3 mobil göç noktası aracında 526 kişinin kimlik denetimi yapılmıştır. Düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılığıyla olan mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de huzur ve güven ortamını bozmak isteyen hiç kimseye asla müsaade etmeyeceğiz. Şehrimizin her köşesinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak gece gündüz demeden fedakarca çalışan başta İl Emniyet Müdürümüz ve İl Jandarma Komutanımız olmak üzere emniyet ve jandarma teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Düzenlenen asayiş toplantısına Bitlis İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul ve İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu da katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.