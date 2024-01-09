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Bitlis'te Durdurulan Tırda 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Bitlis'te Durdurulan Tırda 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bitlis'te yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan bir tırın özel bölmesinde yapılan aramada, 24 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri organize ettiği belirtilen 4 kişi gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Bitlis\'te Durdurulan Tırda 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı
09.01.2024 - 10:40,  Güncelleme: 10:41
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Bitlis'te yol kontrolleri esnasında durdurulan tırda yapılan aramada, özel bir bölmede 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin Tatvan ilçesi girişinde bir otomobili ve arkasından gelen tırı durdurdukları belirtildi. Açıklamada, "Yapılan kontrollerde çekici aracın dorse kısmına yapılan zula içerisinde 24 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin sevkiyatını organize ettiği belirtilen 4 kişi gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler sınır dışı işlemleri yapılması için Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Yapılan adli işlemlerin ardından 4 kişiden 3'ü tutuklandı" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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