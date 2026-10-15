Bitlis'te eş zamanlı narkotik operasyonunda 9 şüpheliden 8'i tutuklandı - Son Dakika
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Bitlis'te eş zamanlı narkotik operasyonunda 9 şüpheliden 8'i tutuklandı

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Bitlis\'te eş zamanlı narkotik operasyonunda 9 şüpheliden 8\'i tutuklandı
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Bitlis Valiliği, Tatvan, Güroymak ve Hizan başsavcılıklarının talimatıyla düzenlenen narkotik operasyonlarında 9 şüphelinin yakalandığını, 8'inin tutuklandığını açıkladı. Operasyonda 266,88 gram metamfetamin, 18,29 gram esrar, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bitlis Valiliği, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Tatvan, Güroymak ve Hizan Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerden 8'inin tutuklandığını açıkladı.

Bitlis'te uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı ile Güroymak ve Hizan Cumhuriyet savcılıklarından alınan talimatlar doğrultusunda gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlara Özel Harekat timleri de destek verdi.

Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanırken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı. Bir şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 266,88 gram metamfetamin, 18,29 gram esrar, çalışır vaziyette 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
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