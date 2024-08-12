Bitlis\'te kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti

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Bitlis'in Güroymak ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi can verdi.

Kaza, sabaha karşı ilçenin Günkırı beldesi mevkiinde meydana geldi. Uzman Çavuş Seyit Ali Tunç yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada 33 yaşındaki Seyit Ali Tunç ve hemşire eşi Kamile İrem Tunç (31) olay yerinde hayatını kaybetti.

Hurdaya dönen araçtan ekiplerin müdahalesiyle çıkarılan Tunç çiftinin cenazeleri hastaneye kaldırıldı.