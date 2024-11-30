Bitlis Valiliği, kentteki gösteri ve toplantıları 2 gün süreyle yasakladı

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Bitlis Valiliği aldığı kararla kentteki gösteri, yürüyüş, eylem, etkinlik ve toplantıları 2 gün süreyle yasakladı. Valilik'ten yapılan açıklamada "Bitlis'in coğrafi sınırları içinde Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç, düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava ve kapalı yer toplantılarının 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili hükümleri, basın açıklaması, oturma eylemi, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerin ise İl İdaresi Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği 30 Kasım saat 11.00'dan 1 Aralık saat 23.59'a kadar 2 gün süreyle yasaklandığı aktarıldı" ifadeleri kullanıldı.

"KANUNA AYKIRI EYLEMLERE KATILIMI ÖNLEMEK AMAÇLANIYOR"

Açıklamanın devamında ise yasağın gerekçesi duyuruldu. Açıklamada, "İlçelerden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak Bitlis güzergahını kullanarak örgütsel çağrılarda bahsedilen konulara ilişkin kanuna aykırı eylemlere katılımın sağlanmasının önlenmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, "Kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılması muhtemel kişi ve gurupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince ilimiz ve ilçelerimize girişleri, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışları da yine aynı tarih ve saatler arasında yasaklanmıştır" denildi.